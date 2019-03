Empfehlung - Spitzenspiel: Union Lohne empfängt VfL Weiße Elf

Lohne/Nordhorn Der Spieler, über den bei Union Lohne und beim VfL Weiße Elf Nordhorn in der Winterpause der Fußball-Bezirksliga am meisten geredet wurde, steht im Derby am Sonntag um 14.30 Uhr gar nicht auf dem Platz: Sergen Dönmez war das Hauptgesprächsthema, denn der Wechsels des Stürmers von Union zum VfL wurde in diesem Monat bekannt gegeben – und kurz darauf trennten sich die Lohner wegen eines Vertrauensbruchs von ihm. „Das ist danach nicht mehr lange bei uns Thema gewesen und jetzt abgeschlossen“, berichtet Union-Trainer Andreas Hüsken, der nun gefordert ist, mit seinem Team die Lücke zu schließen, die der 18-Tore-Angreifer der Hinrunde hinterlassen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spitzenspiel-union-lohne-empfaengt-vfl-weisse-elf-284173.html