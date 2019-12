Empfehlung - Spitzenduell im Tischtennis: Schüttorf gewinnt in Brandlecht

Brandlecht Nach den Eingangsdoppeln lag die gastgebende Spielvereinigung mit 2:1 in Führung. Danach gewann Brandlechts Kai Veenhuis im oberen Paarkreuz in einer umkämpften Partie gegen Thomas Reckzügel knapp im Entscheidungssatz. Teamkollege Markus Oldekamp unterlag gegen den stark spielenden Nico Rudnik klar in drei Sätzen. Im mittleren Paarkreuz setzte sich Carsten Heils nach verlorenem ersten Satz in vier Sätzen gegen Frank Wagemaker durch, am Nebentisch unterlag Steven Pertsch nach einem vergebenem Matchball im vierten Satz noch knapp in fünf Sätzen gegen Jan Breitenbach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spitzenduell-im-tischtennis-schuettorf-gewinnt-in-brandlecht-333899.html