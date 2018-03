Empfehlung - Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup hat Planungssicherheit

gn Nordhorn. Der Fußball-Bezirksligist SpVgg. Brandlecht-Hestrup, der mit zwei Unentschieden ins Jahr 2018 gestartet ist, hat den Großteil der Personalplanungen für die im Sommer beginnende Saison 2018/2019 bereits abgeschlossen. Thorsten Deitel, Abteilungsleiter Seniorenfußball, teilt mit: „Nach vielen Gesprächen in der Winterpause können wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt vermelden, dass alle Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben." Das Trainerteam mit Gerold Hoesmann, Matthias Hartwich und Alfred Moggert freut sich über diese Nachricht: „Es ist sehr gut, Planungssicherheit zu haben. Die frühzeitige Zusage zeigt, dass wir hier einen tollen Teamgeist und viel Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen haben. Wir können als Trainerteam so die Planungen für die nächste Saison verstärken. Unser Ziel ist es, den aktuellen Kader noch mit zwei bis drei Spielern zu verstärken." Dabei richtet der Bezirksliga-Aufsteiger den Blick nach eigenen Angaben nicht nur auf andere Vereine, sondern auch auf die eigenen Reihen. „Spieler, die sich hier in den vergangenen Jahren gut entwickelt haben, sollten auch ‚oben' mal die Chance bekommen. Außerhalb des Vereins suchen wir vor allem nach erfahrenen Spielern, die unsere sehr junge Mannschaft mit führen könnten", heißt es in der Mitteilung des Bezirksligisten. Bei der Spielvereinigung geht man mit diesen Vorzeichen äußerst positiv gestimmt in die zweite Saisonhälfte.(...)