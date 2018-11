Empfehlung - Spieltag der Spitzenspiele erhöht die Spannung

Nordhorn Mit 11:1 Punkten in Folge hat sich die HSG Nordhorn-Lingen auf den fünften Tabellenplatz emporgearbeitet – und ist einer der schärfsten Verfolger des punktgleichen Spitzentrios. Am 16. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga besteht die Chance, dem HSC Coburg, HBW Balingen-Weilstetten und TuSEM Essen (alle 23:7) noch enger auf den Pelz zu rücken. Der Spielplangestalter hat ein sehr feines Händchen bewiesen. Denn: Von den ersten neun Mannschaften der Tabelle treffen von Freitag bis Sonntag acht in direkten Duellen aufeinander – und nehmen sich gegenseitig Punkte ab. Das beginnt am Freitag mit dem Topduell zwischen Essen und Balingen, wird am Sonnabend fortgesetzt, wenn die HSG (20:10) beim TuS N-Lübbecke (19:11) antritt und Coburg den TuS Ferndorf (21:9) empfängt, und klingt am Sonntag aus mit dem Nachbarschaftsduell zwischen dem TV Emsdetten (15:13) und dem ASV Hamm-Westfalen (18:12).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spieltag-der-spitzenspiele-erhoeht-die-spannung-269161.html