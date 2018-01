Empfehlung - Spielstarke Lohner Fußballer holen JBW-Cup

Wietmarschen. Die 32. Ausgabe des Wietmarscher Hallenfußballturniers geht an den Bezirksligisten SV Union Lohne. Das Cordes-Team ließ immer wieder seine spielerische Klasse aufblitzen und hatte in Dennis Tengen, Diyar Acar und Colin Heins seine offensiven Aktivposten. Die Lohner trafen im Finale auf den ebenfalls souverän aufspielenden VfL Weiße Elf Nordhorn, der mit Spielertrainer Dennis Brode (mit zehn Treffern bester Turniertorschütze) seinen überragenden Hallenspieler mitgebracht hatte. Der frisch gebackene Nordhorner Stadtmeister glich im Finale zweimal durch Brode und Hendrik Deelen eine Union-Führung aus. Thorben Altendeitering und Colin Heins waren die Lohner Torschützen. So ging es beim Stand von 2:2 ins Penaltyschießen, in dem der VfL mit 5:6 knapp das Nachsehen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spielstarke-lohner-fussballer-holen-jbw-cup-220937.html