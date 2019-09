Empfehlung - „Spielerisch desolat“: Union Lohne chancenlos in Voxtrup

Voxtrup Es waren extrem schwierige Umstände für die Fußballer von Union Lohne: Vor wenigen Tagen verstarb ihr langjähriger Physiotherapeut „Jupp“ Schnieders, am Montag und Dienstag nehmen die Lohner an Trauerfeiern teil. Am Sonntag verloren sie das wichtige Punktspiel beim Mit-Aufsteiger VfR Voxtrup nach einer torlosen ersten Halbzeit mit 0:3, doch Trainer Andreas Hüsken wollte die Niederlage nicht an der besonderen Situation festmachen. „Das hat damit nichts zu tun“, sagte er ehrlich und betonte: „Kämpferisch haben wir dagegen gehalten, aber spielerisch war unsere Leistung desolat.“ Die Leistungsträger seien derzeit weit weg von ihrer Form, anderen Spielern mangele es an Erfahrung in dieser Liga. „Uns fehlen derzeit die ,Basics’, es gelingt einfach gar nichts. Der Tabellenplatz spiegelt unsere Lage gut wieder“, sagte der schwer enttäuschte Trainer. Lohne ist nach acht Spielen Vorletzter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spielerisch-desolat-union-lohne-chancenlos-in-voxtrup-321253.html