Empfehlung - Spiele gegen Bundesliga-Talente bilden die Höhepunkte

Nordhorn Nach mehrjähriger Abstinenz kehrt der Grafschafter Fußball auf die Niedersachsenebene zurück. Die B-Jugend von Vorwärts Nordhorn hat am Ende der vergangenen Saison den Sprung in die Niedersachsenliga geschafft. Mit einer starken Rückrunde kämpften sich die Nordhorner noch auf den zweiten Tabellenplatz vor, der zum Aufstieg berechtigte. Die junge Mannschaft, in der zehn von 18 Spielern noch dem jüngeren Jahrgang angehören, will versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen. „Das ist für die Liga schon sehr ungewöhnlich. Wir werden fast ausschließlich auf Mannschaften treffen, die komplett aus Spielern des Altjahrgangs bestehen“, sagt Fabian Buitkamp, der zusammen mit Pascal Schoemaker und dem erfahrenen Neuzugang auf der Trainerbank, Jörg Dietz, das Trainertrio bildet. Lediglich die U16-Teams aus den Profi-Leistungszentren von Hannover 96, Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück sind da eine Ausnahme. „Die Heimspiele gegen diese drei Mannschaft werden für unsere Jungs echte Highlights sein“, betont Buitkamp.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spiele-gegen-bundesliga-talente-bilden-die-hoehepunkte-247397.html