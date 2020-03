Empfehlung - Spielbetrieb in weiteren Sportarten ausgesetzt

Nordhorn Am Freitagmittag hat auch der Tischtennis-Verband Niedersachsen mitgeteilt, den Spielbetrieb ab sofort bis zum 17. April auszusetzen. Das beschloss das Präsidium des Verbands. Die Entscheidung betrifft sämtliche Punkt- und Pokalspiele im Erwachsenen-, Nachwuchs- und Seniorenbereich, alle weiterführenden und offenen Turniere und TTVN-Races sowie Schulwettbewerbe wie Mini-Meisterschaften und Rundlauf-Team-Cup. „Wir haben diese Entscheidung in enger Abstimmung mit dem Deutschen Tischtennis-Bund, dem Landessportbund Niedersachsen und verschiedenen Behörden des Landes Niedersachsen getroffen“, hieß es in einer Mitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spielbetrieb-in-weiteren-sportarten-ausgesetzt-347636.html