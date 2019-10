Empfehlung - Spielabbruch in Wietmarschen nach medizinischem Notfall

Wietmarschen Das Spiel der Fußball-Kreisliga zwischen dem SV Wietmarschen und Grenzland Laarwald ist am Mittwochabend während der Halbzeitpause beim Stand von 1:0 für die Gastgeber vom Schiedsrichter abgebrochen worden. Darauf hatte sich der Unparteiische mit beiden Teams verständigt, nachdem einer der Trainer der Gäste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden war. Wie der Wietmarscher Trainer Jakob Klaus berichtete, hatte der Grenzland-Coach schon vor dem Spiel über Beschwerden geklagt, die im Laufe der ersten Halbzeit so gravierend wurden, dass er die Kabine aufgesucht habe. Dort hätten sich einige medizinisch versierte Spielerinnen der Wietmarscher Frauenmannschaft um ihn gekümmert und den Rettungswagen verständigt. „Wir wünschen ihm gute Besserung“, sagte Klaus, dessen Team durch Jens Heilemann (40.) 1:0 in Führung lag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spielabbruch-in-wietmarschen-nach-medizinischem-notfall-323035.html