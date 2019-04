Empfehlung - Spielabbruch in 4. Kreisklasse: SC Borussia 26 erhält Punkte

Nordhorn Das am Sonntag abgebrochene Spiel der 4. Fußball-Kreisklasse (Staffel A) zwischen Alemannia Nordhorn II und Borussia 26 Schüttorf wird nicht nachgeholt, sondern für die Gäste aus der Obergrafschaft gewertet. Das teilte Wilfried de Lange mit, der zum Vorstand der Borussen gehört. Das Spiel solle nicht neu angesetzt, sondern mit dem Ergebnis zum Zeitpunkt des Abbruchs zu Beginn der zweiten Halbzeit für die Schüttorfer gewertet werden, die 11:0 führten. „Es gibt die Tendenz, das so zu entscheiden“, bestätigte Klaus Hanenkamp, allerdings gab der Spielausschussvorsitzende zu bedenken, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Alemannia war mit nur zehn Spielern angetreten, von denen zwei bereits während der ersten Halbzeit verletzt ausschieden. Als kurz nach der Pause ein weiterer Nordhorner verletzt aufgeben musste und das Team auf sieben Akteure geschrumpft war, wurde den Regeln entsprechend abgebrochen. Da die Schuld daran bei Alemannia liege, so Hanenkamp, werde das Spiel gewertet. Nur bei Abbruch wegen höherer Gewalt gäbe es eine Neuansetzung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spielabbruch-in-4-kreisklasse-sc-borussia-26-erhaelt-punkte-292477.html