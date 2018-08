Empfehlung - Spiel gegen Wilhelmshaven ist für SG eine runde Sache

Neuenhaus Die offizielle Saisoneröffnung der SG Neuenhaus/Uelsen mit dem Spiel des Handball-Verbandsligisten gegen den Zweitligisten Wilhelmshavener HV war eine runde Sache. Sportlich hielt sich die Niederlage mit dem Endresultat von 21:35 (10:20) in einem überschaubaren Rahmen und auch das Drumherum stimmte mit einer Kulisse von etwa 350 Zuschauern, von denen eine ganze Reihe noch zum gemütlichen Beisammensein nach der Partie blieb. „Das war eine gute Sache; auch das Ergebnis ist so in Ordnung“, sagte SG-Teamverantwortlicher Gerd Tharner, der das Spiel beim Wechsel von Jörn Wolterink im vergangenen Winter zum WHV ausgehandelt hatte. Und das Neuenhauser Urgestein fügte hinzu: „Mal sehen, was der Abend noch so bringt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spiel-gegen-wilhelmshaven-ist-fuer-sg-eine-runde-sache-246135.html