Empfehlung - Spiel findet statt: Vorwärts freut sich auf Spitzenreiter

Nordhorn. Das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga zwischen Vorwärts Nordhorn und dem VfL Oythe kann am Sonntag ausgetragen werden. „Der Platz ist in bestem Zustand, die Wetterprognosen versprechen top Fußballwetter“, berichtete Nordhorner Trainer Henning Schmidt am Sonnabendnachmittag. Am Freitag noch stand eine Spielabsage im Raum. Diese gibt es nach Angaben von Fußball-Obmann Jürgen Menger aber nur noch, wenn es jetzt noch „unvorhersehbare Wetteränderungen“, gibt, die zum Beispiel für Eisbildung auf dem Kunstrasen am Immenweg führen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spiel-findet-statt-vorwaerts-freut-sich-auf-spitzenreiter-227563.html