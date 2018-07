Empfehlung - Spiel auf Centre Court in Wimbledon ein besonderes Erlebnis

London Zum 14. Mal schlug Anna-Lena Grönefeld auf dem heiligen Rasen von Wimbledon auf. Nachdem die Nordhorner Tennisspielerin im vergangenen Jahr mit ihrer langjährigen Partnerin Kveta Peschke das Halbfinale erreicht hatte, war in diesem Jahr in der Doppelkonkurrenz mit Raquel Atawo in der zweiten Runde Schluss. Das deutsch-amerikanische Duo fand einfach nicht zu seinem Spiel und spielte nicht locker genug auf. „Manchmal findet man einfach den Schalter nicht", resümiert Grönefeld.(...)