Schüttorf Die beiden Grafschafter Handball-Landesligisten legen eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart los – und das direkt mit dem Derby. Der FC Schüttorf 09 und die HSG Nordhorn II haben das Spiel vorgezogen und treffen am Sonnabend in der Schüttorfer Jahnhalle aufeinander (Anwurf 19.30 Uhr). In der vergangenen Saison lockte dieses Duell bis zu 800 Zuschauer an und da wäre die Vechtehalle angemessen gewesen. „Aber die ist belegt“, sagt Andreas Huhmann. Der 09-Trainer rechnet wieder mit großem Interesse. Die Folge: „Es wird eng“, schließlich ist das Programm im Amateur-Handball an diesem Wochenende noch auf wenige Spiele im HVN-Pokal beschränkt. Auch bei den Gästen kalkuliert Dennis Bartels, der in dieser Saison mit Rouven Loepke ein Spielertrainer-Duo bildet, mit lautstarkem Support. „Die A-Jugend wird uns wieder unterstützen und natürlich Eltern, Freundinnen, Freunde und Bekannte“, sagt der Nordhorner Torhüter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spekulation-um-einsatz-von-wiese-im-derby-315840.html