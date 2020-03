Empfehlung - Spektakuläres 3:3 in Meppen: Vorwärts schlägt stark zurück

Meppen So einfach geben die Fußballer der SV Vorwärts ihre Tabellenführung in der Bezirksliga nicht her: Mit großer Leidenschaft und einem späten Treffer von Christopher Hölscher verdienten sich die Nordhorner ein 3:3 (1:3) am Freitagabend im Spitzenspiel beim hoch gehandelten Tabellenzweiten SV Meppen II – und verteidigten damit den ersten Platz vor der einen Punkt schlechteren Drittliga-Reserve. „Gegen diese starke Meppener Mannschaft mit vielen ambitionierten Fußballern so dagegen gehalten zu haben, ist ein toller Erfolg“, strahlte Nordhorns Fußball-Obmann Jürgen Menger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spektakulaeres-33-in-meppen-vorwaerts-schlaegt-stark-zurueck-346873.html