Empfehlung - Spektakulärer 3:2-Sieg - Hoffenheim stoppt Hertha-Serie

dpaBerlin In einer packenden Partie setzten sich die Gäste im Mittelfeld-Duell mit 3:2 (2:0) durch und schafften nach Punkten den Anschluss an die Europapokalplätze der Fußball-Bundesliga. Die Berliner kommen vor der Pokal-Woche mit dem Stadtduell beim 1. FC Union in der Liga als abschließendem Höhepunkt hingegen nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage nicht voran.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spektakulaerer-32-sieg-hoffenheim-stoppt-hertha-serie-325962.html