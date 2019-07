Empfehlung - Sparta will den Favoriten aus Schüttorf ärgern

Nordhorn/Schüttorf Als Belohnung kommt die beste Mannschaft der Grafschaft Bentheim zu Besuch: Der Kreispokalsieger Sparta Nordhorn empfängt am Sonntag um 15 Uhr in der ersten Bezirkspokalrunde den Landesligisten FC Schüttorf 09 – und weiß schon jetzt, dass es gegen den Favoriten sehr schwer wird. „Alles andere als eine deutliche Niederlage ist für uns nicht schlecht", sagt der neue Sparta-Trainer Gerold Hoesmann. Ein wenig Hoffnung, dass es vielleicht aber doch dazu reichen könnte, die Schüttorfer zu ärgern, hat er aber auch: „Wenn wir von den wenigen Möglichkeiten, die wir bekommen werden, vielleicht mal eine wegmachen", nennt er das, was passieren muss, damit für die Nordhorner eine Überraschung drin ist.(...)