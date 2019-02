Empfehlung - Sparta-Tennisteams stehen vor entscheidenden Spielen

Nordhorn Die Landesligateams des TV Sparta 87 Nordhorn haben ein spannendes Tennis-Wochenende vor sich. Am Sonnabend ab 15 Uhr treten die Nordhorner Männer zum Spitzenspiel beim ebenfalls bislang ungeschlagenen Bremer TC an. Die Nordhorner Frauenmannschaft kann am Sonntag ab 11 Uhr im Heimspiel gegen Eintracht Wiefelstede II bereits den Titel perfekt machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sparta-tennisteams-stehen-vor-entscheidenden-spielen-281941.html