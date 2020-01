/ Lesedauer: ca. 2min Sparta-Teams starten mit gegensätzlichen Vorzeichen

Nordhorner Tennisspielerinnen wollen in die Nordliga aufsteigen. Die Männer streben den Oberliga-Verbleib an. Die Frauen-Mannschaft bestreitet ihr Auftaktmatch am Sonntag in Braunschweig. Spartas Männer empfangen am Sonnabend den Wilhelmshavener THC.