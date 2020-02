/ Lesedauer: ca. 3min Trainerlehrgang statt Ausschlafen

16 Mädchen und Jungen aus Nordhorn haben eine viertägige Ausbildung zum Fußball-Juniorcoach absolviert. Das Programm hatte es in sich: In 40 Lehreinheiten lernte der Trainernachwuchs, was wichtig ist, um im Kinder- und Jugendbereich im Einsatz zu sein.