Sparta Nordhorn eröffnet neue Abteilung für Radsportler

In einer Infoveranstaltung am 28. März berichtet künftige Abteilungsleiter Georg Enneking über die neue Gruppe. Geplant sind zwei Bereiche: Einer richtet sich an Freizeitradler, der zweite soll den Rennradfahrer mit sportlichem Anspruch ansprechen.