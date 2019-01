Empfehlung - Sparta-Gegner gibt sich früh geschlagen

Nordhorn Nach dem Auftaktsieg in Delmenhorst haben die Landesliga-Tennisspieler des TV Sparta 87 auch im ersten Heimspiel der Wintersaison gegen den TC Sommerbostel ihre Schlagkraft bewiesen: Das Quartett besiegte die Gäste aus Hannover mit 5:1 und geht damit als ungeschlagener Tabellenführer in das nächste Heimspiel am Sonntag (12 Uhr, Spartahalle) gegen das Schlusslicht TV Süd Bremen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sparta-gegner-gibt-sich-frueh-geschlagen-277750.html