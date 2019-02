Empfehlung - Sparta-Frauen sind Meister, den Männern fehlt noch ein Punkt

Nordhorn Ziel erreicht: Die Tennisspielerinnen des TV Sparta 87 haben mit einem 5:1-Sieg gegen den SVE Wiefelstede II die Landesliga-Meisterschaft aus eigener Kraft in eigener Halle klar gemacht. Vor dem letzten Heimspiel gegen den Verfolger TC Lilienthal am kommenden Sonntag (11 Uhr) können die Nordhornerinnen auch bei einer 0:6-Niederlage nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. „Wir gehen als Meister ins letzte Spiel“, freut sich Trainer Mark Senkbeil. Nächste Saison tritt Nordhorn dann in der Oberliga an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sparta-frauen-sind-meister-den-maennern-fehlt-noch-ein-punkt-282504.html