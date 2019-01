Sparta-Frauen peilen in der Landesliga den Titel an

Die Tennisteams auf Landes- und Verbandsebene starten am kommenden Wochenende in die Saison. Die Frauen-Mannschaft des TC Rot-Weiß Neuenhaus beendet die Weihnachtspause in der Nordliga mit einem Auswärtsspiel in Kiel bei der TG Düsternbrook.