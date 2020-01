Empfehlung - Sparta-Frauen nehmen jetzt sogar die Nordliga ins Visier

Nordhorn Nach einem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Auswärtssiegen bestreiten die Oberliga-Tennisspielerinnen des TV Sparta 87 am Sonntag um 11 Uhr ihr erstes Heimspiel: Zu Gast in der Tennishalle an der Schulstraße ist die Regionalliga-Reserve des Club zur Vahr, gegen die in der Sommersaison ein klarer Sieg gelang. Mit einem weiteren Saisonsieg hätte das junge Sparta-Team eine gute Basis für die kommenden Aufgaben gelegt. „Das Minimalziel Klassenerhalt hätten wir damit wohl schon geschafft“, sagt Trainer Marc Senkbeil, „dann können wir den Blick nach vorne richten und schauen, ob es eventuell direkt mit dem Durchmarsch in die Nordliga klappen kann.“ Es fehlt Josy Daems, mit Leonie Möller und Evelyn Warkentin schlagen dennoch zwei Spielerinnen aus der Region auf, die in der höchsten Leistungsklasse aufgeführt werden. Zusätzlich kommen Gabriele Cesonyte und Emma Daems zum Einsatz. Verstärkt wird das Team in diesem Winter durch die mehrfache Hessenmeisterin Hannah Nagel aus Bad Homburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sparta-frauen-nehmen-jetzt-sogar-die-nordliga-ins-visier-341363.html