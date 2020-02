Empfehlung - Sparta-Frauen fehlt noch ein Sieg zum Titel

Nordhorn Den Oberliga-Tennisspielerinnen des TV Sparta 87 fehlt nach dem 6:0-Erfolg im Heimspiel gegen den SVE Wiefelstede nur noch ein Sieg, um sich in der Hallensaison die Meisterschaft zu sichern. Nordhorns Trainer Marc Senkbeil freute sich nach dem Spitzenspiel über die souveräne Leistung seines jungen Teams. „Josy Daems agierte zunächst nervös, bekam ihre Nerven aber immer wieder rechtzeitig in den Griff und konnte so auch den Platz als Siegerin verlassen“, beobachtete Senkbeil. Durch die beeindruckenden Einzelsiege von Hannah Nagel, Leonie Möller und Evelyn Warkentin stand der Gesamtsieg bereits nach den Einzeln fest – und dennoch gaben die Nordhornerinnen in den beiden Doppeln noch einmal alles. „In den verbleibenden zwei Begegnungen müssen wir noch einen Sieg erspielen“, freut sich Senkbeil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sparta-frauen-fehlt-noch-ein-sieg-zum-titel-344632.html