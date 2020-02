/ Lesedauer: ca. 4min Spannender Endspieltag: Jubelnde Sieger, traurige Verlierer

Zwei späte Tore im A-Jugend-Finale, ein Siebenmeterschießen in der E-Jugend oder starke Torhüter in einem D-Jugend-Derby: Die Endspiele der Futsal-Kreismeisterschaft des Grafschafter Fußball-Nachwuchses hatten auch in diesem Jahr viel zu bieten.