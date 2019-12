Empfehlung - Spannende Landesliga: Drei Derbys innerhalb von vier Tagen

Nordhorn/Schüttorf/Wilsum Ehe es in der Handball-Landesliga der Frauen in die kurze Weihnachtspause geht, wird es – vor allem aus Grafschafter Sicht – noch einmal höchst interessant: Bereits am Donnerstagabend trifft der Tabellenführer Vorwärts Nordhorn in einem Spitzenspiel und Derby auf den Oberliga-Absteiger FC Schüttorf 09 (20.30 Uhr, Euregium), nur einen Tag später steht in der Wilsumer Sporthalle das Kreisduell zwischen dem zuletzt zwei Mal siegreichen Gastgeber ASC Grün-Weiß 49 und dem starken Aufsteiger SpVgg. Brandlecht-Hestrup an. „Wir treffen zum ersten Mal in einem Testspiel aufeinander, kennen die Mannschaft aber gut. Das wird ein ganz enges Spiel“, vermutet ASC-Spielerin Kira Harsman. Anwurf ist am Freitag um 20 Uhr, für die Zuschauer gibt es in der Halle Glühwein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spannende-landesliga-drei-derbys-innerhalb-von-vier-tagen-334286.html