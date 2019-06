Empfehlung - Spandauer Kickers gewinnen Altherren-Supercup

Nordhorn Die Fußballer der Spandauer Kickers haben am Sonnabend den deutschen Altherren-Supercup auf dem Gelände des VfL Weiße Elf Nordhorn gewonnen. Die mit einigen Ex-Profis gespickte Ü32-Mannschaft aus Berlin setzte sich im Endspiel mit 1:0 gegen den SC Condor Hamburg durch und kann sich damit als deutscher Fußball-Meister 2019 fühlen. Den goldenen Treffer erzielte Shergo Biran, der vor einigen Jahren noch für den 1. FC Union Berlin in der 2. Bundesliga auf Torejagd gegangen war. Als offizieller Titel wird der Triumph in Nordhorn durch den Deutschen Fußball-Bund wie bereits bei den 13 vorherigen Auflagen zwar nicht anerkannt – einen vergleichbaren Wettbewerb in dieser Altersklasse gibt es bundesweit allerdings nicht. Letztlich spielte es für die 40 Mannschaften, die sich zum Großteil als Meister oder Pokalsieger ihrer jeweiligen Landesverbände für den Supercup in Nordhorn qualifiziert hatten, aber auch keine große Rolle, ob es sich um einen offiziellen DFB-Wettbewerb handelte oder nicht. Die mehr als 800 aktiven Fußballer genossen das zweitägige Turnier bei bestem Wetter und zeigten dabei Altherren-Fußball auf höchstem Niveau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/spandauer-kickers-gewinnen-altherren-supercup-303695.html