Empfehlung - Southampton gerettet - Coach Hasenhüttl: „Haben es verdient“

dpaLondon Ein 3:3 reichte dem Premier-League-Verein gegen den AFC Bournemouth, um auch in der kommenden Saison erstklassig zu spielen. Southampton hat als Tabellen-16. jetzt 38 Punkte auf dem Konto und kann nicht mehr von einem Nichtabstiegsplatz verdrängt werden. Cardiff City (31) verlor 0:1 in Fulham und kann das Hasenhüttl-Team an den letzten zwei Spieltagen nicht mehr einholen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/southampton-gerettet-coach-hasenhuettl-haben-es-verdient-294275.html