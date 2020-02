Empfehlung - Sorge um Fairplay auf Grafschafter Fußballplätzen

Nordhorn Mit dem SV Bad Bentheim II stellte der Grafschafter Fußball zum Ende der vergangenen Saison den Sieger im VGH-Fairness-Cup. Und bei der Kreiswertung dieses landesweiten Wettbewerbs wird die Grafschaft nach der ersten Halbserie der laufenden Spielzeit auf Platz zwei geführt. Dennoch sah sich das Sportgericht um den Vorsitzenden Helmut Veller in diesem Zeitraum mit sechs Verfahren beschäftigt. „Damit kann man leben, wenn man die Zahl der Spiele auf Kreisebene zugrunde legt“, sagte er jüngst bei der Arbeitstagung der Vereinsobleute in der Gaststätte Deters in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sorge-um-fairplay-auf-grafschafter-fussballplaetzen-345708.html