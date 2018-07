Empfehlung - Sophie Reef verpasst den Sieg um einen Punkt

Wietmarschen Es sollte ganz großer Springsport werden, als sich 53 Starterpaare zum Showdown der 23. Euregio-Reitertage im Großen Preis, einem Springen der Klasse S** mit abschließenden Stechen, zur letzten Prüfung am Sonntagnachmittag trafen. Und vor großartiger Kulisse in Lohnerbruch zeigten die Pferdesportler die ganze Faszination des Springsports. Es war eine besondere Herausforderung an die Teilnehmer. Höchstabmessungen bei den Sprüngen, ein offener Wassergraben, eine mächtige Mauer, zweifache und dreifache Kombination und Distanzen, die den Reitern durchaus Kopfzerbrechen bereiteten. Insbesondere die dreifache Kombination, bestehend aus Steil-Oxer und Steilsprung, ließ so manchen Siegestraum zerplatzen. Aber auch am mächtigen Oxer unmittelbar hinter der blauen Mauer fiel die Stange häufiger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sophie-reef-verpasst-den-sieg-um-einen-punkt-243217.html