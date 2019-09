Empfehlung - Sophie Reef als Zweite zum Finale in Stuttgart

Ising Es war das erhoffte, aber nicht wirklich erwartete Ergebnis: Sophie Reef von der Pferdesportgemeinschaft (PSG) Samern hat am vergangenen Wochenende auf der sehr idyllisch gelegenen Reitsportanlage auf Gut Ising am Chiemsee mit ihrer Stute „Charming Lady“ sowohl in der Intermediaire-II-Prüfung als auch im U25-Grand-Prix gesiegt. Nach ihren Erfolgsritten in Wiesbaden und Verden sammelte die 19-jährige Dressurreiterin aus der Grafschaft erneut reichlich Punkte und rangiert vor dem entscheidenden Finale in Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle (13. bis 17. November) auf dem zweiten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sophie-reef-als-zweite-zum-finale-in-stuttgart-318076.html