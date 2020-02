Empfehlung - Sonntagssprung: Gnoth knackt deutschen Altersklassen-Rekord

Düsseldorf „Es hat sich gelohnt.“ Das waren die ersten Worte, als der Gildehauser Leichtathletik-Senior Siegbert Gnoth am Sonntag bei einem Hallensportfest in Düsseldorf die Latte im Stabhochsprung bei einer Höhe von 2,70 Meter überquert hatte. Damit spielte er nicht nur darauf an, dass er den deutschen Hallenrekord der Klasse M80 um gleich 30 Zentimeter gesteigert und somit den Lohn für seine Trainingsbemühungen bekommen hatte, sondern auch, dass er bei dem aufkommenden Orkantief „Sabine“ die Fahrt in die Leichtathletik-Halle im Düsseldorfer Arena-Sportpark auf sich genommen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sonntagssprung-gnoth-knackt-deutschen-altersklassen-rekord-343535.html