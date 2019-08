Empfehlung - Sommerturnier: Brode der Matchwinner für den VfL Weiße Elf

Nordhorn Zwei 2:1-Siege in der Vorrunde, danach ein weiterer 2:1-Erfolg im Finale der beiden Gruppensieger: Der VfL Weiße Elf hat am Mittwochabend die sechste Auflage des Fußball-Sommerturniers von Sparta Nordhorn gewonnen. Der Bezirksligist setzte sich auf dem Spartaplatz zum Abschluss gegen den Ortsrivalen und künftigen Ligakonkurrenten Vorwärts Nordhorn durch. Christopher Hölscher hatte die frühe Führung des VfL durch Dennis Brode ausgleichen können, der VfL-Spielertainer war aber in der 29. und damit vorletzten Minute des Endspiels noch einmal zur Stelle und erzielte den zu diesem Zeitpunkt etwas überraschenden Siegtreffer. Die Truppe vom Ootmarsumer Weg, die bereits am Freitag (19 Uhr) in Laxten das erste Punktspiel der Saison bestreitet, durfte sich über eine Prämie in Höhe von 125 Euro freuen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sommerturnier-brode-der-matchwinner-fuer-den-vfl-weisse-elf-310711.html