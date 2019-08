Empfehlung - Sogar Eike Schrader meldet sich in Lohne wieder fit

Lohne Für die Landesliga-Fußballer von Union Lohne steht am Sonnabend das erste von vier Aufsteiger-Duellen der Hinrunde an: Um 17 Uhr treten sie beim VfL Wildeshausen an, den souveränen Meister der Bezirksliga-Staffel II. Und auch in die neue Saison ist die Mannschaft aus dem Landkreis Oldenburg klasse gestartet: In Liga und Pokal haben sie bislang noch nicht verloren. Einem 3:0-Erfolg beim BV Essen am ersten Spieltag ließ der VfL zwei Unentschieden gegen Leer (0:0) und beim Oberliga-Absteiger Oythe (1:1) folgen. „Ein Punkt in Oythe, das ist sehr respektabel", lobt Union-Trainer Andreas Hüsken(...)