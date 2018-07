Empfehlung - Sky dominiert Tour-Bergankunft: Sieg und Gelb für Thomas

dpaLa Rosière. Der Super-Radrennstall von Titelverteidiger Chris Froome parierte die Angriffe der wichtigsten Rivalen, so dass sich Thomas den Tagessieg vor Mitfavorit Tom Dumoulin und Froome sichern konnte. Die bärenstarke Equipe untermauerte den Anspruch auf den sechsten Tour-Triumph in sieben Jahren. Thomas übernahm nach 108,5 Kilometern an der Skistation La Rosière das Leader-Trikot vom Belgier Greg Van Avermaet, der erwartungsgemäß weit zurückfiel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sky-dominiert-tour-bergankunft-sieg-und-gelb-fuer-thomas-243448.html