Empfehlung - Ski-Ass Dreßen denkt noch lange nicht ans Karriereende

dpaSölden „Ich bin ja noch nicht so alt. Ich habe ja schon vor, dass ich noch so zehn bis zwölf Jahre - Minimum - im Weltcup dabei bin. Deswegen geht es nicht so um die nächste Saison, sondern um die nächsten zehn Jahre, dass ich da vorne dabei bin“, sagte der 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ski-ass-dressen-denkt-noch-lange-nicht-ans-karriereende-306118.html