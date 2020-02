Empfehlung - SK Nordhorn-Blanke verliert trotz Oberligadebüts in Hannover

Hannover Eine schwere Aufgabe hatten die Schachspieler des SK Nordhorn-Blanke in der sechsten Oberligarunde vor sich: Sie mussten in der Landeshauptstadt gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenzweiten vom Lister Turm antreten. Mannschaftsführer Fabian Stotyn konnte für die anstehenden Partien personell nicht aus dem Vollen schöpfen. So kamen Jens Schulz und die erst 15-jährige Sophia Brunner zu ihren Saisondebüts bei den Nordhornern in der dritthöchsten Spielklasse. Trotz der Verstärkung musste sich der SK den Hannoveranern mit 2,5:5,5 geschlagen geben und rutschte auf Tabellenplatz 7 ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sk-nordhorn-blanke-verliert-trotz-oberligadebuets-in-hannover-343470.html