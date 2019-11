Empfehlung - SK Nordhorn-Blanke III holt überraschend einen Punkt

Oldenburg Mit einem überraschenden, aber verdienten Punktgewinn durch ein 4:4-Unentschieden ist der SK Nordhorn-Blanke III vom Auswärtsspiel der Schach-Verbandsliga beim SK Union Oldenburg II zurückgekehrt. Dabei hatte es für die Gäste gar nicht gut begonnen, denn die beiden Jugendspieler Jonathan Rudi und Lars ter Stal hatten zwar ihre Chancen gehabt, verloren aber an den Brettern vier und fünf zum 0:2. Den Anschlusspunkt erzielte Thorsten Wolterink am zweiten Brett. Den Ausgleich besorgte Jörg Kölber am siebten Brett. Ersatzspieler Renee Rickling war nominell klar unterlegen, machte das aber mit seinem sicheren Auftreten wett und bekam verdient den halben Punkt. Am Spitzenbrett standen die Zeichen für Mannschaftsführer Alwin Gebben gegen den Ober- und Zweitligaerfahrenen Ernst Heinemann klar auf Punkteteilung. Aber: Heinemann wollte mehr und Gebben konterte ihn eiskalt aus – der ganze Punkt zur erstmaligen Führung. Ingo Oehne verneinte ein frühes Remisgesuch, verlor einen wichtigen Bauern und kämpfte stark, musste sich aber geschlagen geben. Somit lag das Endergebnis in den Händen von Harald Kirschnowski, der am 3. Brett das Remis festigte. Durch den zweiten Punktgewinn stehen die Nordhorner auf einem ordentlichen sechsten Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sk-nordhorn-blanke-iii-holt-ueberraschend-einen-punkt-331599.html