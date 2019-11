Empfehlung - SK-Nachwuchs startet optimal in niedersächsische Jugendliga

Nordhorn Der Nachwuchs des Schachklubs Nordhorn-Blanke ist optimal in die Saison in der Jugendliga Niedersachsen gestartet. Gegen die SG Göttingen/Hildesheim und den SV Lehrte II standen für das Team von Jugendwart Fabian Stotyn in der Endabrechnung jeweils deutliche 5,5:0,5-Siege zu Buche, mit denen die Nordhorner die Tabellenführung übernommen haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sk-nachwuchs-startet-optimal-in-niedersaechsische-jugendliga-331605.html