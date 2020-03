Empfehlung - SK Blanke III verliert beim Spitzenreiter SV Lingen II

Lingen Am vierten und am zweiten Brett erwiesen sich Ingo Oehne und Thorsten Wolterink als chancenlos. Die zwölfjährige Nachwuchsspielerin Anna Wilmink zeigte am achten Brett zunächst eine starke Leistung, bis sie gegen ihre stärkere Gegnerin einen Fehler machte und 0:3 verlor. Am sechsten Brett holte Andre Kölber den ersten halben Punkt, als er sich hartnäckig gegen den gegnerischen Mehrbauern wehren konnte. Am Spitzenbrett holte Mannschaftsführer Alwin Gebben einen starken Achtungserfolg: Gegen den ehemalige Nordhorner Fidemeister Zyon Kollen kam Gebben sogar in einen leichten Vorteil, doch am Ende vereinfachte sich die Stellung in ein starkes Remis für Gebben. Am dritten Brett hielt Harald Kirschnowski im Endspiel der höheren Spielstärke seines Gegners nicht stand. Am siebten Brett erarbeitete sich Carsten Albrecht einen Mehrbauern, aufgrund des entschiedenen Kampfes seines Gegners gab er sich allerdings mit einem Remis zufrieden. Zum Abschluss spielte noch Jörg Kökber am sechsten Brett und hatte einige Chancen auf einen vollen Punktgewinn. Doch am Ende reichte es nicht für ihn, er musste sich geschlagen geben. So fiel die Niederlage mit 1,5:6,5 letztlich deutlich aus. Das nächste Spiel des SK Nordhorn-Blanke III steht am Sonntag, 15. März, gegen den SC Aurich auf dem Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sk-blanke-iii-verliert-beim-spitzenreiter-sv-lingen-ii-346579.html