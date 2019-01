Empfehlung - SK Blanke II ist gegen Profiteam wie erwartet chancenlos

Nordhorn Der SK Nordhorn-Blanke II hat in der fünften Runde der Schach-Landesliga gegen den Profiklub aus Kirchweyhe die erwartete Niederlage kassiert (1:7). Mit sechs Großmeistern (GM) und zwei Fidemeistern (FM) im Team waren die Gäste an jedem Brett klar favorisiert. So war es nicht verwunderlich, dass Hans Joachim Schrader (gegen GM Zoran Jovanovic), Jan van der Veen (gegen GM Mladen Palac) und auch Fabian Stotyn (gegen GM Hrvoje Stevic) frühzeitig auf die Verliererstraße gerieten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sk-blanke-ii-ist-gegen-profiteam-wie-erwartet-chancenlos-277562.html