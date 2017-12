Empfehlung - SK Blanke geht auf Platz vier in die letzten Runden

Neumünster . Auf einem starken vierten Platz gehen die U14-Schachspielerinnen des SK Nordhorn-Blanke in die letzten drei Runden der deutschen Mannschaftsmeisterschaft, die noch bis Sonnabend in Neumünster ausgetragen wird. „Aktuell läuft es super“, berichtete Trainer Fabian Stotyn am Donnerstagabend nach vier gespielten Runden, in denen die jungen Nordhornerinnen 6:2 Punkte holten. Aber er ergänzt: „Jetzt wird es hart.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sk-blanke-geht-auf-platz-vier-in-die-letzten-runden-219881.html