Empfehlung - Silber als Motivation: Peiffer und Doll fordern Gigant Bö

dpaÖstersund Die Aufzeichnung seines Gold-Coups von Hochfilzen will sich Benedikt Doll lieber nicht noch mal anschauen. „Das macht mich noch ein bisschen nervöser. Das ist nix für meine Nerven", sagte der Titelverteidiger vor dem Sprint am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) bei der Biathlon-WM in Östersund.(...)