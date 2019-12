Empfehlung - Siegesserie des FC 09 reißt zum Jahresabschluss

Bocholt Im letzten Spiel des Volleyball-Jahres ist die Erfolgsserie des FC Schüttorf 09 in der 2. Bundesliga gerissen. Beim TuB Bocholt hatten die Obergrafschafter am Sonnabend mit 0:3 (22:25, 24:26, 20:25) das Nachsehen und standen nach fünf Siegen in Serie zum ersten Mal seit Anfang November ohne etwas Zählbares da. „Wir haben es im Gegensatz zu Bocholt nicht geschafft, unser Topniveau zu erreichen. Deshalb war der Sieg von TuB auch verdient“, sagte 09-Trainer Henk Goor nach der Rückkehr an sein vorherige Wirkungsstätte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siegesserie-des-fc-09-reisst-zum-jahresabschluss-336046.html