Empfehlung - Siegesserie der Rasekitzler Wilsum reißt im 13. Spiel

Wilsum Dieses Gefühl kannten sie bislang nur von Freundschaftsspielen in der Vorbereitung auf ihre erste Kreisklassen-Saison oder aus dem bisher einzigen bestrittenen Kreispokalspiel: Als beim Heimspiel der Rasenkitzler Wilsum gegen den SV Grenzland Laarwald III am vergangenen Sonntag der Schlusspfiff ertönt, sind nicht sie es, die jubeln. Die Stimmung bei den Wilsumer Spielern und Trainern ist gedrückt. Gute Chancen wurden nicht genutzt, Torschüsse gingen meterweit neben den Kasten. Co-Trainer Marco Schonefeld bringt es so drastisch wie treffend auf den Punkt: „Das war ein Kackspiel für uns!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siegesserie-der-rasekitzler-wilsum-reisst-im-13-spiel-328808.html