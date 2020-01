Empfehlung - Siegesserie der Lohner Volleyballerinnen endet im Derby

Lohne Nach vier Siegen in Folge hat es das Regionalliga-Team des SV Union Lohne mal wieder erwischt. Im Nachbarschaftsduell mit dem SC Spelle-Venhaus hatten die Lohnerinnen am Sonnabend mit 0:3 (23:25, 20:25, 14:25) das Nachsehen. „Die Niederlage war verdient, Spelle war diesmal besser als wir“, sagte Trainer Harald Nüsse, dessen Team das Hinspiel ebenso deutlich gewonnen hatte. Der frühere 09-Trainer Stefan Jäger konnte sich im Rückspiel aber vor allem auf seine beiden Außenangreiferinnen verlassen. Nicole Poll und Lina Köster sorgten immer wieder für Punktgewinne für die Gäste. Während die Spellerinnen über die Außenposition konsequent punkteten, schafften es die Gastgeberinnen nicht, genügend Druck zu entwickeln. Da mit Martina Lambers die Angreiferin mit der meisten Erfahrung weiterhin verletzungsbedingt fehlte und die Nachwuchskräfte selbst mit ihren Teams im Einsatz waren, konnte Nüsse auch von der Bank nur wenig Impulse setzen. Nüsse bleibt mit Blick auf den Saisonverlauf und Tabellenplatz drei aber absolut positiv: „Wir haben in den letzten Wochen ohne Martina Lambers vier Siege geholt, das war vor der Saison nicht zu erwarten gewesen. Unser Team hat sich toll entwickelt.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siegesserie-der-lohner-volleyballerinnen-endet-im-derby-341826.html