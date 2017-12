Empfehlung - Sieger der GN-Sportlerwahl stehen fest

Nordhorn. Die Leser der Grafschafter Nachrichten haben entschieden: Alle Stimmzettel sind ausgewertet, in vier Kategorien stehen die Siegerinnen und Sieger der GN-Sportlerwahl fest. Die Ergebnisse werden allerdings erst bei der Sportgala der Stadt Nordhorn im Euregium am Freitag, 19. Januar 2018, bekannt gegeben. An dieser Stelle sei aber schon einmal verraten, welche Kandidaten es in die „Top 3“ geschafft haben und damit von den GN eine Einladung zur Sportgala erhalten. Unten sind die drei Erstplatzierten jeder Kategorie aufgeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/sieger-der-gn-sportlerwahl-stehen-fest-218834.html