Empfehlung - Siegemund scheidet bei Heim-Turnier im Achtelfinale aus

dpaStuttgart Die Stuttgart-Siegerin von 2017 musste sich der Weltranglisten-13. in einer lange umkämpften Partie nach 1:55 Stunden geschlagen geben. Gegen Sevastova ließ die variabel spielende Siegemund Chancen liegen und leistete sich in entscheidenden Momenten der Zweitrunden-Partie zu viele Fehler. Auch acht Doppelfehler waren am Ende zu viel und brachten sie um den möglichen Einzug ins Viertelfinale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/siegemund-scheidet-bei-heim-turnier-im-achtelfinale-aus-293911.html